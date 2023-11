Lohnt sich das: Was verdient ein Solarmonteur?

Wenn Frauen mit einer geistigen Behinderung Mütter werden, schaut das Jugendamt genau hin. Es muss sicherstellen, dass das Kindeswohl gewahrt wird. Oft klappt das nicht und die Kinder müssen an eine Pflegefamilie oder ein Heim abgegeben werden. Eine Lösung bieten Einrichtungen, in denen die Mütter Unterstützung bei der Kinderbetreuung bekommen. In ganz Baden-Württemberg gibt es nur sechs solcher Plätze. Vier davon sind in Unterkochen bei Aalen.