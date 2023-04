Führung mit den Dauergästen Irmgard und Manfred

Thorsten Blum dürften in Adelsheim fast alle kennen. Als Fahrlehrer „Blumi“ sind fast alle in und rund um Adelsheim in seinem Fahrschulauto gesessen. Der zweifache Vater ist bekannt für seine humorvolle Art mit seinen Schülern umzugehen und lenkt gerne seine Überlandfahrten an den Bodensee oder zum Training des 1.FC Nürnberg. Thorsten Blum ist engagiert in vielen Vereinen und berichtet in seinem Interviewstudio aus dem Keller von interessanten Menschen aus der Region. Im Landesschau Studio erzählt der Fahrschullehrer, warum seine SchülerInnen in den Prüfungen andere Menschen werden und was er von einer Fahrtauglichkeitsprüfung für ältere Menschen hält.