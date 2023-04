Grabpflege und Brautsträuße

Julia Zeller ist Mutter zweier Kinder und ihr fünfjähriger Sohn ist Autist Bereits mit 3 Jahren kann er flüssig lesen. Dass er ein besonderes Kind ist, merkt sie sehr schnell aber im Kindergarten wird ihm lesen und schreiben verboten. Und damit fangen die Probleme an. Inzwischen hat er im dritten Kindergarten die notwendige Betreuung – allerdings erst nach einem zähen Kampf mit den Behörden. Die Kraft, die sie für ihren Alltag braucht, holt sie sich beim Poledance. Im Landesschau-Studio erzählt sie wie sie anderen Eltern Mut machen will und was für ein großartiges Potenzial in autistischen Kindern steckt, wenn sie ernst genommen werden.