Er fotografiert in märchenhafter Kulisse in Lichtenstein

Der Weg in die Spitzengastronomie ist hart. Trotzdem gehen ihn die Koch-Azubis Nico Pupp und Simon Le. Sie lernen in der Küche des Schwitzer's Hotel am Park in Waldbronn und kreieren einmal pro Woche ein Azubi-Menü, das in der Folgewoche serviert wird. Gleichzeitig werden heute auch die Michelin-Sterne in Hamburg vergeben, quasi die Oskars für alle Gourmets und Köche. Und natürlich sind im Schwitzer’s alle gespannt, ob ihr Restaurant den einen Stern verteidigt oder sogar noch einen weiteren gewinnt.