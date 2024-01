Entführung von Kind verhindert: Ehrung für Bauarbeiter

Uwe Stürmer engagiert sich seit Jahren vor allem gegen häusliche Gewalt an Frauen. Prävention ist dabei äußerst wichtig, damit es erst gar nicht zu Übergriffen kommt. Denn oft sind es Verzweiflungstaten nach Trennungen in Paarbeziehungen. Und dabei setzt er auch auf Zivilcourage und Hinschauen - eines seiner Lieblingsthemen. Das Motto des Ravensburger Polizeipräsident: „Ein Leben als Freund und Helfer“. Im Landesschau-Studio erzählt er, was wir alle als Gesellschaft gegen häusliche Gewalt und Femizide tun können, und wie er sich Menschlichkeit und Empathie bewahrt hat.