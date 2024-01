Einer der Letzten seiner Art: Rheinfischer Felix Sigg

Der Rhein ist die wichtigste Binnenwasserstraße Europas, eine wichtige Verkehrsader also. Und damit der Verkehr gut fließt, gibt es Menschen, die die Wasserstraße in Schuss halten. Kapitän Uwe Bertsch und Matrosin Lena Wiggenhauser sorgen täglich am Oberrhein für Ordnung. Die beiden Wasserstraßenmeister sind zuständig für den Rheinabschnitt zwischen Basel und Kehl.