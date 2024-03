Berühmt-berüchtigt: Waldhof Mannheim

Wie fühlt sich das eigentlich an, in einem Tiny House zu wohnen? Dieser minimalistische Lebensstil auf engstem Raum ist inzwischen ein Riesen-Trend, der ursprünglich aus Amerika kommt und seit einigen Jahren auch hierzulande immer mehr Anhänger findet. Und das nicht nur bei jungen Leuten, die nicht viel Geld haben – sondern zunehmend auch bei vielen Menschen der Generation 50 Plus, die sich einfach verkleinern wollen. Heidi Jäger und Benjamin Stoll aus Offenburg wollten es herausfinden, ob das funktioniert. Und haben am Wochenende in Rheinau die Probe aufs Exempel gemacht.