Altenpflegerin Fabienne Fleig aus Weilersbach hat durch eine Abnehm-Show neuen Lebensmut gewonnen

Fabienne Fleig aus Weilersbach bei Villingen hat sich in der Sendung „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ ihrer Vergangenheit gestellt. 139 Kilogramm bringt die 28-Jährige auf die Waage, als sie Oktober 23 im Camp auf der griechischen Insel Naxos ankommt. Unter Tränen stellt sie sich ihrer Anzeige auf der Waage und geht nach vorne, macht in sengender Hitze zum ersten Mal Sport. Mehr als 30 Kilogramm hat sie seither abgenommen. In der Landesschau erzählt sie, warum sie sich über Jahre die Pfunde angefuttert hat und wie sehr sie ihr neues Leben genießt.