Kleine Zitronenkuchen

per Mail teilen

Der saftige Teig mit Zitronenlikör und Crème fraîche ist schnell zusammengerührt und backt nur kurz im Ofen. Dann werden die warmen Kuchen mit zitronigem Läuterzucker getränkt und mit Guss bestrichen.

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (6): 896 kcal, 3747 kJ, 2 g E, 28 g F, 136 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für den Zitronenteig:

100 g Butter

250 g Zucker

5 Eier (Größe M)

60 g Zitronenpaste (siehe Extrarezept)

40 g gewürfeltes Zitronat

150 g Crème fraîche

etwas Salz

4 EL Zitronenlikör (Limoncello)

260 g Weizenmehl (Type 405)

3 TL Backpulver

Für die Tränke:

100 g Zucker

100 g Wasser

120 g Zitronensaft, frisch gepresst

5 EL Zitronenlikör (Limoncello)

Für die Glasur:

150 g Puderzucker

1-2 EL Zitronensaft

6 Bio-Zitronenscheiben (nach Bedarf)

Außerdem:

6 Mini-Backformen (à 200 g Inhalt, alternativ eine große Kastenform)

Weiche Butter für die Formen

Backpapier

Zubereitung

1. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Backformen fetten.

2. Für den Zitronenteig die Butter in einen kleinen Topf geben und zerlassen. Topf von der Kochstelle nehmen.

3. Zucker und Eier in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren.

4. Nacheinander Zitronenpaste, Zitronat, Crème fraîche, 1 Prise Salz, zerlassene Butter und Likör unterrühren.

5. Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel geben, mischen, auf die Zitronenmischung sieben und kurz unterrühren.

6. Zitronenteig in die vorbereiteten Förmchen füllen.

7. Im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte etwa 50 Minuten backen, dabei nach 10 Minuten die Ofenhitze auf 165 Grad reduzieren.

8. Inzwischen für die Tränke Wasser und Zucker in einen kleinen Topf geben und aufkochen. Läuterzucker kochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

9. Von der Kochstelle nehmen. Zitronensaft und Zitronenlikör unterrühren.

10. Küchlein nach dem Backen vorsichtig auf Backpapier stürzen.

11. Jeweils 3 EL Zitronen Tränke in die Formen geben und die Kuchen wieder in die Formen setzen. Restliche Tränke gleichmäßig auf die Küchlein verteilen. Küchlein in der Form auf einem Gitter eine Stunde abkühlen lassen.

12. Für die Glasur Puderzucker und Zitronensaft in einer kleinen Schüssel verrühren. Küchlein aus den Formen nehmen und mit Zitronenglasur bestreichen.

13. Nach Belieben mit Zitronenscheiben dekorieren.

Unser Tipp

Übersicht aller SWR Rezepte