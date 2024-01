per Mail teilen

Linda Wind ist Chefin vom Dienst in der Abteilung Service beim SWR. Das heißt, sie plant und verantwortet wochenweise die täglichen Live-Sendungen von Kaffee oder Tee.

Sie hat eine hohe Affinität zu Service- und Verbraucherthemen, insbesondere im Bereich Food.

Sie recherchiert, plant, koordiniert und disponiert die kulinarischen Themen und Expert*innen für die Genießen-Rubrik am Donnerstag und den Sonntagskuchen am Freitag. Mit der fernsehgerechten Aufbereitung der Rezepte werden Ihre Gaumen verwöhnt, u.a. mit Kaffee, Schokolade, Pralinen, süßen und herzhaften Gebäcken, Kuchen und Torten. Nicht umsonst hat Martin Seidler als persönliche Widmung auf seine Autogrammkarte für sie „chief of cake“ geschrieben. 

Wenn sie dann noch Zeit findet, dreht sie als Autorin auch gerne Filme für unser Programm.