Socken im Hebemaschenmuster stricken

Draußen ist es grau und nasskalt - da brauchen wir was Wärmendes aus Wolle - und als last minute Weihnachtsgeschenk gehen Schal und Socken immer! Hier zwei Anleitungen von Tanja Steinbach.

Größe

Gr. 36-39 und 40-43 S.

Material

150 g 4-fädiges Sockengarn in unterschiedlichen Farben mit einer Lauflänge zwischen 200 und 220m je 50g Knäuel. Achten Sie dabei auf einen Polyamidfaser-Anteil, da dadurch die Socken strapazierfähig sind und formstabil bleiben.

(Das Originalmodell wurde aus Lana Grossa Meilenweit 50 in Farbe 1393, 50g (Garn 1) und Lana Grossa Meilenweit 100 Color Mix Multi in Farbe 8009, 100g (Garn 2) gestrickt. Alternativ sind Regia 4-fach von Schachenmayr oder Jawoll von Lang Yarns für diese Anleitung einsetzbar)

Nadelspiel Nr. 2-3 mm

Evtl. eine Zopfnadel

Schere, stumpfe Wollsticknadel, Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke Nr. 2-3 mm bei glatt rechts 30 Maschen und 42 Rd = 10 cm x 10 cm.

Hinweis: Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Für die gezeigten Socken wurde die Jojo-Ferse und die Bandspitze verwendet. Natürlich sind auch andere Fersen-/Spitzenformen möglich, die Anleitung dann ggf. anpassen. Wer noch nie Socken gestrickt hat, findet hier einen Grundkurs.

Grundstrickarten

Glatt rechts

Dafür in Rd jede Masche rechts stricken, in Rd die Maschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links stricken.

Bündchen/Rippenmuster

2 Maschen rechts / 2 Maschen links im Wechsel

Glatt rechts

Hinr rechts, Rückr links str In Rd alle M rechts str

1 Masche abheben

Masche wie zum links stricken abheben, der Faden liegt dabei hinter der Masche (auf der Rückseite / linken Seite)

Hebemaschenmuster teilbar durch 6 (Gr. 36-39)

In Rd, Maschenzahl teilbar durch 6

Es wird im Wechsel 2 Rd mit Garn 2 und 2 Rd mit Garn 1 gestrickt. Das jeweils nicht benötigte Garn locker am Rand mitführen.

1.-2. Runde, Garn 2 (bedruckt): *2 Maschen abheben, 4 Maschen rechts, ab * stets wiederholen

3. Runde, Garn 1 (einfarbig): wie 1. Runde

4. Runde, Garn 1 (einfarbig): *2 Maschen abheben, 4 Maschen links, ab * stets wiederholen

5.-6. Runde, Garn 2 (bedruckt): *3 Maschen rechts, 2 Maschen abheben, 1 Masche rechts, ab * stets wiederholen

7. Runde, Garn 1 (einfarbig): wie 5. Rd

8. Runde, Garn 1 (einfarbig): *3 Maschen links, 2 Maschen abheben, 1 Masche links, ab * stets wiederholen Rd 1-8 fortlaufend wiederholen.

Anleitung Gr. 36/37 und 38/39

Mit Garn 1 (einfarbig) 60 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 15 Maschen und zur Rd schließen. Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. 3 cm im Bündchenmuster stricken, anschließend als Übergang noch 1 Rd rechte Maschen stricken.

Danach für den Schaft und Fuß weiter im Hebemaschenmuster (Gr. 36-39) stricken, Rd wie gezeichnet beginnen und Rd 1-8 stets wiederholen.

Da die Jojo-Ferse etwas kürzer ist als die herkömmliche Ferse, in etwa 16 cm Höhe ab Anschlag, nach einer 4. oder 8. Rd enden und über die jeweils 15 Maschen der 1. und 4. Nadel nun noch 4 Rd glatt rechts weiterarbeiten. Über die Maschen der 2. und 3. Nadel das gewählte Muster wie gewohnt fortsetzen.

Dann die Jojo-Ferse laut Grundanleitung glatt rechts in Garn 2 (bedruckt) arbeiten. Danach den Fuß wie gewohnt stricken, dabei über die 30 Maschen des Oberfußes das Hebemaschenmuster (Gr. 36-39) fortsetzen, über die Maschen der Sohle, = 1. und 4. Nadel glatt rechts stricken (= Ringel).

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind

bei Größe 36/37 ab der Fersenmitte etwa 18,5 cm und

bei Größe 38/39 ab der Fersenmitte etwa 20 cm,

über alle Maschen glatt rechts weiterarbeiten und die Bandspitze in Garn 1 (einfarbig) nach der Grundanleitung wie gewohnt glatt rechts arbeiten. Alle Fäden vernähen.

2. Socke gleich stricken.

Socken im Hebemaschenmuster, Gr. 36-39 und 40-43

Hebemaschenmuster teilbar durch 8 (Gr. 40-43)

Es wird im Wechsel 2 Rd mit Garn 2 und 2 Rd mit Garn 1 gestrickt. Das jeweils nicht benötigte Garn locker am Rand mitführen.

1.-2. Runde, Garn 2 (bedruckt): *1 Masche rechts, 2 Maschen abheben, 5 Maschen rechts, ab * stets wiederholen

3. Runde, Garn 1 (einfarbig): wie 1. Rd

4. Runde, Garn 1 (einfarbig): *1 Masche links, 2 Maschen abheben, 5 Maschen links, ab * stets wiederholen

5.-6. Runde, Garn 2 (bedruckt): *5 Maschen rechts, 2 Maschen abheben, 1 Masche rechts, ab * stets wiederholen

7. Runde, Garn 1 (einfarbig): wie 5. Rd

8. Runde, Garn 1 (einfarbig): *5 Maschen links, 2 Maschen abheben, 1 Masche links, ab * stets wiederholen Rd 1-8 fortlaufend wiederholen.

Anleitung Gr. 40/41 und 42/43

Mit Garn 1 (einfarbig) 64 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 16 Maschen und zur Rd schließen. Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. 3 cm im Bündchenmuster stricken, anschließend als Übergang noch 1 Rd rechte Maschen stricken.

Danach für den Schaft und Fuß weiter im Hebemaschenmuster (Gr. 40-43) stricken, Rd wie gezeichnet beginnen und Rd 1-8 stets wiederholen.

Da die Jojo-Ferse etwas kürzer ist als die herkömmliche Ferse, in etwa 17 cm Höhe ab Anschlag, nach einer 4. oder 8. Rd enden (Hinweis: die Ferse soll im bedruckten Garn gestrickt werden) und über die jeweils 16 Maschen der 1. und 4. Nadel nun noch 4 Rd glatt rechts weiterarbeiten. Über die Maschen der 2. und 3. Nadel das gewählte Muster wie gewohnt fortsetzen.

Dann die Jojo-Ferse laut Grundanleitung in Garn 2 (bedruckt) glatt rechts arbeiten. Danach den Fuß wie gewohnt stricken, dabei über die 32 Maschen des Oberfußes das Hebemaschenmuster (Gr. 40-43) fortsetzen, über die Maschen der Sohle, = 1. und 4. Nadel glatt rechts stricken.

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind

bei Größe 40/41 ab der Fersenmitte etwa 21 cm und

bei Größe 42/43 ab der Fersenmitte etwa 22 cm,

über alle Maschen glatt rechts weiterarbeiten und die Bandspitze in Garn 1 (einfarbig) nach der Grundanleitung wie gewohnt glatt rechts arbeiten. Alle Fäden vernähen. 2. Socke gleich stricken.

Aktion Grüne Socke

Alles wissenswerte über die Aktion finden Sie im Blog von Tanja Steinbach

Im Studio: Tanja Steinbach, Strick-Designerin