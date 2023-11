Einfaches Schaltuch

Kuschelig warm und super stylisch! An Schals in leuchtenden Farben und mit tollen Details kommen wir in dieser Herbst- und Wintersaison nicht vorbei. Tanja Steinbach zeigt ein tolles Modell für Anfänger!

Einfach Stricken ohne Nachzudenken! Für dieses Modell werden 2 leichte, flauschige Alpaka-Garne zusammen wie ein Faden schnell & locker mit Nadelstärke 10-12 verstrickt.

Mein Tipp: 2 unterschiedliche Farben für den besonderen Mouliné-Effekt einsetzen!

Zu Beginn und am Ende wird ein einfaches Rippenmuster gestrickt. Dieses kann anschließend noch mit einfachen Kettmaschen mit einem fingerdicken Wollgarn bestickt und mit eingeknüpften Fransen verziert werden

Größe

Etwa 35-36 cm und 220 cm lang + Fransen

Material

200g eines leichten Alpaka-Schlauchgarnes (62 % Alpaka, 27 % Polyamid, 11 % Schurwolle Merino mit 140 m Lauflänge auf 50 g) in einer oder 2 unterschiedlichen Farben (dann 100 g / je Farbe)

(62 % Alpaka, 27 % Polyamid, 11 % Schurwolle Merino mit 140 m Lauflänge auf 50 g) 100 gfingerdickes Wollgarn (100 % Schurwolle (Merino)) mit 50- 55 m Lauflänge auf 100 g) für die Fransen

(Das Originalmodell wurde aus „Alpaca Air“ (Farbe 7 Pink und Farbe 8 Orange) gestrickt und „Confetti“ (Farbe 3) für die Fransen verwendet. Alternativ sind beispielsweise auch das Garn „Ingenua“ von Katia und „Husky“ von GGH oder andere, sehr dicke Garne verwendbar)

Rundstricknadel Stärke 10-12 mm

Dicke Häkelnadel 8- 10 mm zum Einknüpfen der Fransen

Schere, Vernähnadel

Maschenprobe

Flauschiges Alpakagarn (mit doppeltem Faden) mit Nadelstärke 10-12 mm entsprechen, locker glatt gestrickt 10 Maschen und 12 Reihen 10 cm ².

Grundmuster

Doppelte Randmasche

Erste und alle weiteren Reihen: 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken. Bis zu den letzten 2 Maschen der Reihe alle weiteren Maschen stricken wie beschrieben, enden mit 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts. Wenden.

Diese Reihe stets wiederholen, es wird in Hin-und Rückreihen immer auf die gleiche Art und Weise gestrickt.

Glatt rechts

Maschen in Hinreihen rechts und in Rückreihen links stricken.

Glatt links

Maschen in Hinreihen links und in Rückreihen rechts stricken.

Anleitung

Zuerst das Schaltuch doppelfädig aus dem flauschigen Alpakagarn stricken, anschließend die unterschiedlich langen Rippen mit Confetti mit Kettmaschen behäkeln.

35 Maschen mit doppeltem Faden locker anschlagen.

Zu Beginn zwischen den doppelte Randmaschen 5 cm im Rippenmuster 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken.

Dafür in der ersten Rückreihe wie folgt stricken: 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen (= doppelte Randmasche). Bis zu den letzten 3 Maschen der Reihe 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken. Enden mit 1 Masche rechts, dann für die doppelte Randmasche 1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts. Wenden.

In den Hinreihen die doppelte Randmasche wie beschrieben und die 31 Maschen im Rippenmuster so stricken wie sie erscheinen.

Diese beiden Reihen für das Rippenmuster stets wiederholen.

Nach Belieben kann das Bündchen im Rippenmuster gerade oder wie in der Sendung gezeigt, aufsteigend auslaufen:

Mein Tipp für ein gerades Bündchen (für Anfänger):

12 cm im Rippenmuster stricken. Danach die Maschen zwischen den doppelten Randmaschen glatt links stricken. In 208 cm Höhe ab Anschlag gemessen nochmals 12 cm im Rippenmuster stricken. Dann alle Maschen gerade abketten.

Oder

Für ein schrägverlaufendes Rippenmuster (wie in der Sendung gezeigt):

Nach 5 cm an Anschlag gemessen die einzelnen glatt rechts Rippen einzeln, aufsteigend auslaufen lassen. Dafür in der nächsten Hinreihe wie folgt stricken:

Doppelte Randmasche, 3 Maschen links, die restlichen Maschen der Reihe im Rippenmuster stricken wie sie erscheinen, enden mit doppelter Randmasche

In jeder weiteren Hinreihe eine weitere Rechts-Rippe glatt links stricken, dh. Doppelte Randmasche, 5 Maschen links, die restlichen Maschen der Reihe im Rippenmuster stricken wie sie erscheinen, enden mit doppelter Randmasche

Also in jeder Hinreihe zu Beginn die glatt links Maschen um 2 Maschen erweitern, so fortsetzen bis in etwa 21-22 cm Höhe, nach der letzten Rippe alle Masche nur noch glatt links gestrickt werden.

In dieser Mascheneinteilung (Glatt links + Doppelte Randmaschen) weiterarbeiten.

Tipp: Neue Knäuel bitte immer am Reihenende oder Anfang ansetzen, nicht inmitten einer Reihe. So können die Fadenenden später „unsichtbar“ innerhalb der doppelten Randmaschen vernäht werden.

In etwa 200 cm Höhe zum Abschluß nochmals das schrägverlaufende Rippenmuster stricken, dafür in der nächsten Hinreihe:

Doppelte Randmasche, 1 Masche links, 1 Masche rechts, die restlichen Maschen der Reihe links stricken, enden mit doppelter Randmasche

In jeder weiteren Hinreihe eine weitere Rechts-Rippe hinzunehmen, dh.

Doppelte Randmasche, 2 x [1 Masche links, 1 Masche rechts] die restlichen Maschen der Reihe links stricken, enden mit doppelter Randmasche

Also in jeder Hinreihe zu Beginn den Rippenteil um 2 Maschen erweitern, so fortsetzen bis alle Maschen zwischen den doppelten Randmaschen im Rippenmuster gestrickt werden, noch weitere 5 cm im Ripppenmuster stricken, dann alle Maschen gerade abketten.

Für beide Varianten:

Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen. Fäden senkrecht innerhalb der doppelten Randmaschen versteckt vernähen.

Mit dem dicken Wollgarn jede 2. glatt rechts Rippe auf der glatt links Seite mit der Häkelnadel von unten nach oben mit Kettmaschen mit behäkeln, dabei den Anfangsfaden etwas länger lassen (20 cm) und später in die Fransen einarbeiten, am Ende der Rippe den Faden abschneiden und auf der Rückseite senkrecht in der Rippe vernähen.

An der unteren Kante an jede behäkelte Rippe noch Fransen mit dem dicken Wollgarn einknoten, dafür 40 cm lange Fäden schneiden, je 2 zusammenfassen und einknoten. Fransen anschließend auf eine einheitliche Länge kürzen. Fertig.

Noch mehr Ideen von Tanja Steinbach finden Sie hier

www.tanjasteinbach.de