Für Fortgeschrittene: Schal im 2-farbigen Patent

Gestrickte Schals sind DAS Accessoire für kalte Tage. Wir haben eine kleine Herausforderung für Sie: Tanja Steinbachs Anleitung für einen zweifarbigen Schal im Patent.

Größe

etwa 28-30 cm und 200-220 cm lang

Material

400 gfingerdickes Wollgarn (100 % Schurwolle (Merino)) mit 50- 55 m Lauflänge auf 100 g)

(100 % Schurwolle (Merino)) mit 50- 55 m Lauflänge auf 100 g) 50 g eines leichten Alpaka-Schlauchgarnes (62 % Alpaka, 27 % Polyamid, 11 % Schurwolle Merino mit 140 m Lauflänge auf 50 g) in einer Farbe.

(Das Originalmodell wurde aus „Alpaca Air“ (Farbe 15 Curry) und „Confetti“ (Farbe 7) gestrickt. Alternativ sind beispielsweise auch das Garn „Ingenua“ von Katia und „Husky“ von GGH oder andere, sehr dicke Garne verwendbar)

Rundstricknadel Stärke 10-12 mm

Schere, Vernähnadel

Maschenprobe

Im 2-farbigen Patent mit beiden Garnen kombiniert mit Nadelstärke 10-12 mm entsprechen, locker gestrickt 6-7 Maschen und 14 Reihen 10 cm ².

Grundmuster

Hinweis: Alle Muster und Randmaschen sind in der Anleitung beschrieben. Zur besseren Übersicht hier nochmals losgelöst die doppelte Randmasche.

Doppelte Randmasche

Die doppelte Randmasche wird entlang beider Seiten nur in der 1. Farbe (= dickes Wollgarn) über jeweils 2 Maschen gestrickt. Die Maschen sind im Anleitungstext entsprechend beschrieben

Erste und alle weiteren Reihen in der 1. Farbe (dickes Wollgarn): 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken. Bis zu den letzten 2 Maschen der Reihe alle weiteren Maschen stricken wie beschrieben, enden mit 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts. Wenden.

Diese Reihe stets wiederholen, es wird in Hin-und Rückreihen immer auf die gleiche Art und Weise gestrickt.

Anleitung

Das dicke Wollgarn für die 1. Farbe und das flauschige, leichte Alpakagarn für die 2. Farbe einsetzen.

23 Maschen in der 1. Farbe locker anschlagen.

Zu Beginn zwischen den doppelte Randmaschen 5 cm im Rippenmuster 1 Masche rechts, 1 Masche links in Farbe 1 im Wechsel stricken.

Dafür in der ersten Rückreihe 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken (= doppelte Randmasche). Bis zu den letzten 3 Maschen der Reihe 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken. Enden mit 1 Masche rechts, dann für die doppelte Randmasche 1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts. Wenden.

In den Hinreihen die doppelte Randmasche wie beschrieben und die 19 Maschen im Rippenmuster so stricken wie sie erscheinen.

Diese beiden Reihen für das Rippenmuster stets wiederholen.

Tipp: Neue Knäuel bitte immer am Reihenende oder Anfang ansetzen, nicht inmitten einer Reihe. So können die Fadenenden später „unsichtbar“ innerhalb der doppelten Randmaschen vernäht werden.

Nach 5 cm an Anschlag gemessen im 2-farbigen Patent weiterarbeiten:

Hinweis: Es werden nacheinander immer 2 Hinreihen und dann 2 Rückreihen in den abwechselnden Farben gearbeitet, dafür unbedingt mit einer Rundstricknadel arbeiten, so dass die Maschen jeweils an das benötigte Nadelende geschoben werden können!

Die Maschen werden jeweils wie zum links stricken abgehoben.

1. Hinreihe, 2. Farbe (flauschiges Garn): die ersten beiden Maschen abheben, nun mit der 2. Farbe, *1 M links, 1 Masche mit 1 Umschlag abheben, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche links in 2. Farbe, den Faden vor die Arbeit legen, die letzten beiden M abheben (Randmaschen in 1. Farbe). Nicht wenden, die Maschen an den Nadelanfang zurückschieben

2. Hinreihe, 1. Farbe (dickes Wollgarn): 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken (Randmaschen), *1 Masche mit 1 Umschlag abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammen stricken, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag abheben, 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts (Randmaschen in 1. Farbe). Wenden.

3. Rückreihe, die ersten beiden Maschen abheben, dann mit 2. Farbe, *1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammen stricken, 1 Masche mit 1 Umschlag abheben, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammen stricken in 2. Farbe, den pinkfarbenen Faden vor die Arbeit legen (auf die Rückseite), die letzten beiden M abheben (Randmaschen in 1. Farbe). Nicht wenden, die Maschen an den Nadelanfang zurückschieben

4. Rückreihe, 1. Farbe: 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken (Randmaschen), *1 Masche mit 1 Umschlag abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammen stricken, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag abheben, 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts (Randmaschen in 1. Farbe). Wenden.

5. Hinreihe, die ersten beiden Maschen abheben, dann mit 2. Farbe, *1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammen stricken, 1 Masche mit 1 Umschlag abheben, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe links zusammen stricken in 2. Farbe, den pinkfarbenen Faden vor die Arbeit legen (auf die Vorderseite), die letzten beiden M abheben (Randmaschen in 1. Farbe). Nicht wenden, die Maschen an den Nadelanfang zurückschieben.

6. Hinreihe, 1. Farbe: 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken (Randmaschen), *1 Masche mit 1 Umschlag abheben, 1 Masche mit dem Umschlag der Vorreihe rechts zusammen stricken, ab * stets fortlaufend wiederholen, enden mit 1 Masche mit dem Umschlag abheben, 1 Masche wie zum links stricken abheben, dabei den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 1 Masche rechts (Randmaschen in 1. Farbe). Wenden.

Die 3. -6. Reihe stets wiederholen bis etwa 185 cm Höhe erreicht sind. (Hinweis: der Schal wir nach Fertigstellung auf Grund des Gewichts noch etwas länger!) Nach einer 6. Reihe des Musters enden. Nun mit 1. Farbe weiterarbeiten (2. Farbe abtrennen), ab der folgenden Rückreihe die Maschen wieder wie zu Beginn zwischen den doppelte Randmaschen 5 cm im Rippenmuster, 1 Masche rechts, 1 Masche links in Farbe 1 im Wechsel stricken.

Danach alle Maschen abketten, Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen. Fäden senkrecht innerhalb der doppelten Randmaschen versteckt vernähen.

Noch mehr Ideen von Tanja Steinbach finden Sie hier

www.tanjasteinbach.de