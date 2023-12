Ausflugsreporter Marius Zimmermann war im Nationalpark Hunsrück-Hochwald unterwegs, und zwar am Erbeskopf, eines der Eintrittstore in den Nationalpark. Und hier lag so richtig viel Schnee!

Nationalpark Hunsrück-Hochwald www.nlphh.de Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt verborgen, in einer sehr ländlich geprägten Region. Wanderer finden hier ein Refugium der Erholung und Naturschützer ein weiteres wichtiges Großschutzgebiet, in dem die Natur wieder Natur sein darf. Die Städte Koblenz, Saarbrücken, Trier, Kaiserslautern und Mainz bilden den urbanen Umkreis zum Nationalpark.