Einen Stiefelschaft zu stricken ist gar nicht so schwer. Schritt für Schritt erklärt Tanja Steinbach wie's geht!

1. Der Schaft wird aus 6-facher Sockenwolle im Halbpatent in Reihen quer gestrickt. Dafür mit der 6-fachen Sockenwolle und den Stricknadeln in Stärke 3-3,5mm 47 Maschen anschlagen und 22 cm im Halbpatent stricken.

2. In der folgenden Hinreihe die ersten 18 Maschen jeweils mit der gegenüberliegen Masche der Anschlagkante zusammen stricken,

3. …dafür vor jeder Masche jeweils eine Masche der Anschlagkante auf die linke Nadel heben und beide Maschen rechts zusammen stricken

4. …und dabei abketten.

5. Für den Übertritt über die restlichen 29 Maschen wie gewohnt im Halbpatent weiter arbeiten. Nach 4 cm, in 26 cm Gesamthöhe die restlichen Maschen in der folgenden Hinreihe rechts stricken und dabei abketten. In den Unter- und Übertritt gleichmäßig verteilt jeweils 3 Druckknöpfe einarbeiten, dabei die Herstellerhinweise beachten. Anschließend aus der zum Ring geschlossenen Kante mit der 4- fachen Sockenwolle und dem dünneren Nadelspiel in Stärke 2-2,5mm Maschen auffassen den Sockenfuß wie gewohnt anstricken.

6. Bitte beachten Sie, dass der Schaft nach Außen umgeschlagen wird, daher liegt die Oberseite der Druckknöpfe in der Innenseite des Sockens, = auf der „krausen“ Seite des Patentmusters! Schaft etwa zur Hälfte nach Außen umschlagen.