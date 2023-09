Hähnchencurry Tikka Masala

per Mail teilen

Indische Aromen und zartes Hähnchen - wir lieben dieses Curry! Dazu gibt es den Fladenbrot-Klassiker Naan, frisch aus der Pfanne.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 770 kcal/ 3210 kJ, 61 g Kohlenhydrate, 36 g Eiweiß, 42 g Fett Koch/Köchin: Jacqueline Amirfallah

Zutaten

Für das Pfannenbrot:

1/2 Würfel frische Hefe (ca. 20 g)

etwas Zucker

150 ml Wasser (handwarm)

300 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver

50 g Naturjoghurt

1 Ei (Größe M)

etwas Salz

4 EL Butterschmalz

Für das Curry:

400 g Hähnchenfleisch

2 Knoblauchzehen

1 Zitrone

1 EL Olivenöl

3 EL Naturjoghurt (3,5 % Fett)

1/2 TL Kurkuma, gemahlen

1/2 TL Koriander, gemahlen

1/2 TL Chilipulver

1/2 TL Paprikapulver, edelsüß

etwas Salz

1 Zwiebel

10 g Ingwer (frisch)

3 Fleischtomaten

2 EL Butterschmalz

2 TL Currypulver, mild

250 ml Kokosmilch, ungesüßt

1 Bund frischer Koriander

Zubereitung

1. Für das Pfannenbrot Hefe zerbröseln und mit 1 TL Zucker und 150 ml handwarmen Wasser gründlich verrühren.

2. Mehl und Backpulver in eine Rührschüssel sieben.

3. Die aufgelöste Hefe, Joghurt, Ei und 1 Prise Salz zugeben und alles mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten.

4. Den Teig zu einer Kugel formen und zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 30 Minuten gehen lassen.

5. Das Hähnchenfleisch abwaschen, abtrocknen und in Würfel schneiden.

6. Knoblauch schälen, grob schneiden.

7. Von der Zitrone den Saft auspressen.

8. Knoblauch mit Olivenöl und Joghurt fein pürieren. Kurkuma, Koriander, Chilipulver, Paprikapulver, 1 TL Salz und Zitronensaft zugeben und zu einer Marinade mischen.

9. Das Hähnchenfleisch mit der Joghurtmarinade mischen und 30 Minuten ziehen lassen.

10. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und fein schneiden. Ingwer schälen und fein schneiden.

11. Tomaten waschen und den Strunkansatz entfernen. Tomaten klein schneiden.

12. In einer tiefen Pfanne Butterschmalz erhitzen und das marinierte Hähnchenfleisch darin von allen Seiten scharf anbraten. Dann aus der Pfanne nehmen.

13. Direkt in der Fleischpfanne Zwiebel und Ingwer anschwitzen und mit Currypulver würzen.

14. Die Tomatenstücke zugeben und aufkochen lassen, dann die Kokosmilch angießen und alles 10 Minuten bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen.

15. In der Zwischenzeit den Hefeteig in 4 Portionen teilen. Jeweils auf wenig Mehl dünn rund (etwa in Größe der verwendeten Pfanne) ausrollen.

16. In einer Pfanne 1 EL Butterschmalz erhitzen. Einen Teigfladen in die Pfanne geben und im heißen Butterschmalz von beiden Seiten braten, bis er Blasen wirft und goldbraun ist. Auf Küchenpapier kurz abtropfen. Übrigen Teig ebenso zu Fladenbroten braten.

17. Das Hähnchenfleisch zum Saucenansatz in der Pfanne geben und nochmal 5 Minuten köcheln lassen.

18. Koriander abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und grob schneiden.

19. Das Hähnchencurry abschmecken, Korianderblätter überstreuen und anrichten. Dazu das Pfannenbrot reichen.

Tipp: Anstatt dem milden Currypulver kann man sich auch aus je 1 TL gemahlenem Koriander, Zimt und Kreuzkümmel sowie 1/2 TL gemahlenem Muskat eine Gewürzmischung herstellen.

Das Rezept zum Ausdrucken

Übersicht aller SWR Rezepte