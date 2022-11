per Mail teilen

Orientalische Wurzeln in der Mitte Deutschlands

Jacqueline Amirfallah, wollte das Geheimnis der guten Küche entdecken und begann deshalb nach ihrem Studium der Soziologie eine zweite Ausbildung zur Köchin.

In verschiedenen Häusern, u.a. dem renommierten Sterne-Restaurant "Im Schiffchen" in Düsseldorf erweiterte sie nach der Lehre ihr Wissen.

Jacqueline Amirfallah liegen gute Produkte aus der Region sehr am Herzen. Diese kann man zu saisonalen Köstlichkeiten verarbeitet im Apex ( trinken + essen) in Göttingen genießen. Dort lässt die ambitionierte Köchin ihre Gäste immer mal wieder am Zauber ihrer orientalischen Heimatküche teilhaben.