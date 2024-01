Weihnachtsmenüs aus vier Himmelsrichtungen

per Mail teilen

„Lecker aufs Land“ ist in der Vorweihnachtszeit in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern unterwegs. Eine außergewöhnliche Genussreise durch Deutschland.

In einer Gemeinschaftsproduktion von WDR, SWR, BR und rbb lernen Sie vier Landfrauen, ihre Familien und Höfe kennen.

Sabine Klemmes denkmalgeschützte Hofanlage in Ostwestfalen-Lippe erscheint fast wie ein kleines Freilichtmuseum. Auf einem traditionsreichen Schwarzwaldhof lebt Brigitte Müllerleile inmitten von Tannenwäldern und Wiesen. Martina Koch lädt ein auf ihren historischen Vierseithof im Löwenberger Land bei Berlin und zum Finale geht es in die Berchtesgadener Alpen, dort ist Catharina Lichtmannegger zuhause und versorgt mit ihrer Familie eine kunterbunte Mischung an Tieren.

Alle Frauen laden sich gegenseitig auf ihre Höfe ein, geben einen Einblick in ihre Adventsbräuche und bekochen sich mit einem festlichen Weihnachtsmenü.