Die Trierer Straße in Paschel

Ein Film von Marc Steffgen



Paschel liegt 17 Kilometer südlich von Trier an den Ausläufern des Schwarzwälder Hochwaldes. Ruhe und viel Natur kennzeichnen den kleinen Ort, der auf eine 200-jährige Geschichte zurückblickt.

Paschel ist ein Pendlerdorf für Menschen, die in Trier und Luxemburg arbeiten. Dass der Ort für viele Neubürger attraktiv ist, liegt an seiner verkehrsgünstigen Lage in Richtung Trier und Hochwald. Dank eines Neubaugebiets sind auch einige junge Familien in dem Ort ansässig geworden.

Martin und Ruth Mischo sind leidenschaftliche Imker. Jetzt in der kalten Jahreszeit stehen Winterarbeiten in der gemütlichen Küche an. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mitglieder aus dem Gemeinderat wollen etwas für die Jüngsten im Dorf tun. Eine kleine Überraschung zu Weihnachten für alle Kinder von Paschel. SWR Bild in Detailansicht öffnen Maurice Meysenburg ist hier Bürgermeister. Er ist der erste Luxemburger, der ein solches Amt in Deutschland übernommen hat. SWR Bild in Detailansicht öffnen

2014 hat Paschel kommunalpolitische Geschichte geschrieben. Erstmals hat ein gebürtiger Luxemburger das Bürgermeisteramt in der Region Trier übernommen.

Die älteste und längste Straße in Paschel ist die Trierer Straße. Hier liegen nicht nur das Bürgerhaus, die Feuerwehr und die Kapelle, sondern auch das Büro von Bürgermeister Maurice Meysenburg.