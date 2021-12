So wird mit Sauerteig ein leckeres Brot gebacken

Sauerteig steht für das einfache, ursprüngliche Backen mit wenigen Zutaten. Mit Roggen, Weizen oder Dinkel und mit Sauerteig als natürlichem Triebmittel kann man ganz verschiedene Brote backen.

Sauerteigmutter als Ursprung

Wer sein erstes Brot backen will, muss erst einmal den ersten Sauerteig ansetzen. Diese "Sauerteigmutter" ist dann der Ursprung aller folgenden Sauerteigbrote, die daraus hergestellt werden.

Gutes Brot braucht Zeit

Beim Brot backen wird ein Teil der Sauerteigmutter mit den anderen Zutaten vermischt. Der Rest verbleibt im Kühlschrank, für die kommenden Brotteige. Das Geheimnis des Sauerteigs liegt auch in der langen "Teigführung", also in der Zeit zwischen dem Mischen der Zutaten und dem Backen des Brotes. Ein gutes Brot braucht also Zeit: zum Kneten, Dehnen, Falten und Ruhen.