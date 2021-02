per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab



Maßweiler liegt im Landkreis Südwestpfalz, rund 15 Kilometer nordwestlich von Pirmasens. Rund 1000 Menschen sind in der Gemeinde oberhalb des Schwarzbachtals zu Hause.

Maßweiler wächst seit Jahren langsam aber stetig. Die ruhige verkehrsgünstige Lage zwischen Pirmasens und Zweibrücken sowie die recht gute Infrastruktur tragen dazu bei, dass es praktisch keinen Leerstand im Dorf gibt. Es gibt einen Landarzt, Gasthäuser sowie Schule und Kindergarten.

Auf dem Josefshof wurde von dem jetzigen Besitzer ein Waffeleisenmuseum eingerichtet. Manche dieser Schätzchen sind uralt.

Auf einem bäuerlichen Anwesen allerdings scheint die Zeit seit Jahrzehnten stillzustehen – auf dem Josefshof. Weil da der letzte Landwirt bereits in den 50er Jahren aufhörte, gab es dort seitdem praktisch keinerlei Modernisierungen mehr. Gut, dass auch der jetzige Besitzer eine nostalgische Ader hat.

Am Ortsrand von Maßweiler gibt es seit 2001 den Verein "TIERART". Der gibt unter anderem Großkatzen ein neues Zuhause. Die Tiere wurden oftmals unter nicht artgerechten Bedingungen in Zirkussen, Zoos oder privat gehalten. Seit einigen Monaten leben auch Tiger in der Tier- und Auffangstation.