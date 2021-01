Ein Film von Sabine Keller



Der kleine Ort liegt nicht weit von Prüm in der westlichen Eifel.

In dem kleinen Dorf leben rund 85 Einwohner und es gibt weder Vereine noch eine Kirche oder ein Gasthaus, in dem man sich treffen kann. Viele beantworten die Frage, wie es sich hier lebt, mit "gut", denn die Gemeinschaft ist groß. Von einigen Bewohnern in der Hauptstraße gibt es sogar regelmäßig Geschenke für alle: Skulpturen und Strickwaren - made in Lascheid.

Auch ein Tierliebhaber hat seit einigen Jahren ein neues Zuhause für seine Familie, Hunde und Pferde in der Hauptstraße gefunden. Mittlerweile halten zwei Wildschweine die Lohmanns auf Trab. Als die Eifeler für die beiden Frischlinge kein Zuhause fanden, behielten sie "Brutus" und "Titus" und teilen mit ihnen Küche und Garten, der sich in dieser Zeit in ein Schlammfeld verwandelt hat.