Ein Film von Rosetta Reina



Die Köttingerhöhe, die auch gerne nur Köttingen genannt wird, ist einer der 19 Stadtteile von Wissen an der Sieg im nördlichen Westerwald, und das bereits seit 1969. Knapp 2000 Menschen leben in dem staatlich anerkannten Luftkurort im Kreis Altenkirchen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in dem kleinen Westerwaldort zu spüren. Überall hat sich das Leben verändert, beim Bäcker, in der Tanzschule und auf dem Paffrather Hof.

Auf den idyllischen Hügeln schreitet das Leben immer weiter voran und in alteingesessenen Institutionen bringen junge Menschen einen frischen Wind. Nur die Coronazeit wirbelt den Alltag durcheinander, so wie in der Tanzschule "Balé", in der Tanzvideos gedreht werden, statt Tanzkurse zu geben. Die Tanzschule hat ihren Sitz in einer der traditionsreichsten Gaststätten des Wisserlandes. Die quirlige 78-jährige Eigentümerin empfindet den Übergang von der Traditionsgaststätte zu einer modernen Tanzschule als gelungen und tanzt gerne bei den "Golden Girls" mit, um sich fit zu halten.

Köttingerhöhe in Bildern Eine Straße führt hinaus in die Felder. Spazierengehen ist jetzt der einzige Freizeitspaß auf der Köttingerhöhe. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gewöhnlich tanzen 20 Damen bei den "Golden Girls" mit, doch im Moment ist die Tanzschule geschlossen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Auch in der örtlichen Bäckerei ist das Leben ein anderes. Vor 18 Monaten übernahm ein neuer Bäcker den Betrieb, jetzt kämpft er ums Überleben. SWR Bild in Detailansicht öffnen



Auch in der örtlichen Bäckerei ist das Leben ein anderes. Vor 18 Monaten übernahm ein neuer Bäcker den Betrieb, jetzt kämpft er ums Überleben, soviel weniger setzt er ab. Einige hundert Meter weiter auf dem Paffrather Hof ist die Zeit stehengeblieben, dort spazieren viele Köttinger und genießen den Blick in die Landschaft und auf die Pferdeställe. Da scheint die Corona-Krise ganz weit weg.