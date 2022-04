Die Trierer Straße in Ayl

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab



Ayl liegt ganz im Westen von Rheinland-Pfalz, nur wenige Kilometer von Saarburg entfernt. Rund 1600 Menschen leben in der Gemeinde an der Saar, zu der auch der Ortsteil Biebelhausen gehört. Die Silhouette des Dorfes wird von der eindrucksvollen Sankt Bartholomäuskirche geprägt.

Ayl ist ein Weinort wie er im Buche steht. Die örtlichen Winzer haben sich mit Spitzenweinen aus Lagen wie die "Ayler Kupp" weithin einen Namen gemacht. Die Trierer Straße beginnt an der viel befahrenen B 51, führt dann durch den alten Ortskern, um dann wieder an der Bundesstraße zu landen. Dazwischen – auf einer Länge von rund 800 Metern finden sich Menschen mit Mut, die durchaus als Macher bezeichnet werden dürfen.

Da gibt es zum Beispiel ein Ehepaar, das ein in die Jahre gekommenes Schloss erworben hat. Seit 2016 wird umgebaut, nicht immer leicht, wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht. Im Haupthaus soll eine Anlage für betreutes Wohnen entstehen und im ehemaligen Kelterhaus sind sie schon ein Stück weiter, denn das Weinbistro ist schon fertig.

Auch die Winzer des Ortes darf man durchaus als Macher bezeichnen oder vielleicht doch besser Querdenker? Gemeinsam bewirtschaften sie einen Weinberg so wie es einst die Römer taten. "Arbustum" heißt ihr Projekt, bei dem sich Rieslingreben an Pappeln und Eichen schmiegen. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet und nach 14 Jahren lässt sich bereits sagen, dass diese Kombination in Zeiten des Klimawandels Früchte trägt.

Und dann ist da noch der Margarethenhof in der ehemaligen Winzergenossenschaft. Die Besitzer haben das traditionsreiche Gemäuer mit viel Herzblut zu einem Weingut mit einem beachtlichen Eventraum umgebaut. Seit 10 Jahren versorgt das Weingut zudem den FC Bayern München mit Wein. Bei sämtlichen Heimspielen werden Tropfen vom Margarethenhof in der Weinbar und sämtlichen VIP-Logen der Allianz-Arena ausgeschenkt.