Ein Film von Catherine von Westernhagen



Im Rhein-Lahn-Kreis liegt Dornholzhausen und gehört zur Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Malerisch auf den Unterlahnhöhen im westlichen Hintertaunus gelegen, finden die gut 180 Einwohner hier vor allem Natur pur.

Das ruhige Dorf, in dem es Landwirtschaft, eine evangelische Kirche und noch einige Vereine gibt, ist für manche ein Ort, an dem sich ein Lebenstraum verwirklichen lässt. Niklas Bingel zum Beispiel, konnte hier für die rheinland-pfälzischen Mountainbike-Meisterschaften trainieren und hat es zum preisgekrönten Nachwuchsradsportler gebracht.

Dornholzhausen in Bildern Die Tier- und Naturliebe war bei Ilona Köhler Heymann schon früh ganz groß. Deshalb war für sie auch klar, dass sie den Bauerhof ihres Vaters weiter führt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Lange hat Ute Keifenheim von einem eigenen Zirkuswagen geträumt. Vor kurzem hat sie ihn dann endlich gefunden. Er ist ihr Seelenplätzchen, an dem sie ihre Ruhe findet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Radsport liegt Niklas Bingel in den Genen, denn auch sein Vater war mal Radsportler. Aktuell ist er zweifacher Rheinland-Pfalz Meister. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Einen Lebenstraum ganz anderer Art hat sich Arno Pünger erfüllt: nach einem Motorradunfall krempelte er sein Leben komplett um und kaufte die alte Dorfschule in Dornholzhausen und machte diese Schritt für Schritt zu seinem Lebensmittelpunkt inmitten der schönsten Natur.

Dass das Dorf so gepflegt und ansehnlich daherkommt, darum kümmert sich ehrenamtlich Ewald May mit seiner Rentner Crew. Sie halten hier Straßen und Wege in Ordnung, gut für die Gemeinschaft und gut für jeden Einzelnen der Rentner-Crew, noch so gebraucht zu werden.