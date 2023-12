Die Saargaustraße in Kahren

Ein Film von Marc Steffgen



Kahren ist ein Ortsteil der Stadt Saarburg. Rund 30 Kilometer südwestlich von Trier liegt Kahren etwas abseits der Kernstadt auf einem Höhenzug des Saargaus.

Rund 280 Einwohner hat der Ortsteil, in dem sich im Zuge des Programms "Dorferneuerung" viel in den letzten Jahren getan hat.

Silke und Ronny Fuchsen stellen mehr als dreißig verschiedene Käsesorten auf dem Altfuchshof her. Ihre Käserei ist ein Herzensprojekt, das auch noch erfolreich läuft. SWR Bild in Detailansicht öffnen Erwin Hunzicker renoviert das Kahrener Kapellchen. In Erinnerung an seine verstorbene Partnerin, die das Heiligenhäuschen stets gepflegt hatte, aber auch, um einen Schwur zu erfüllen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Familie Hirt vom Saargauhof hat im Zuge gesunkener Milchpreise neue Strategien entwickelt: Aus Milch und Eiern vom Hof macht das Paar seit einigen Jahren Speiseeis, inzwischen zwanzig Sorten. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Trotz seiner überschaubaren Größe sind mehrere Gewerbebetriebe in Kahren ansässig. Am meisten in der Region Trier bekannt, ist wohl der Altfuchshof, eine Käserei, deren Produkte in einem 150 Kilometer Umkreis verkauft werden.

Der Betrieb pflegt auch seit mehreren Jahren eine Kooperation mit dem benachbarten Saargauhof einem Milchviehbetrieb mit Hofladen und eigener Speiseeisherstellung.