Die Rheinstraße in Bobenheim-Roxheim

Ein Film von Natascha Walter



Bobenheim-Roxheim ist eine Gemeinde im Rhein-Pfalz Kreis. Rund 10.000 Menschen leben in dem Ort.

Nah am Wasser. Für die Gemeinde Bobenheim-Roxheim trifft diese Beschreibung genau zu. Der Ort grenzt zum einen an den Silbersee, dem zweitgrößten See in Rheinland-Pfalz. Zum anderen liegt Roxheim direkt an einem Ausläufer des Altrheins.

Früher lebten die Roxheimer von der Fischerei. Heute ist das Naturschutzgebiet am Altrhein vor allem Freizeitgelände und Lebensraum für seltene Arten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ewald Marx hat sich dem Biber verschrieben, der scheue Nager galt viele Jahre als ausgestorben. Seit acht Jahren hat er wieder am Rheinufer angesiedelt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Rachel Oshea ist hier aufgewachsen und studiert Umweltwissenschaften. Sie engagiert sich im Ort für den Heimat- und Naturschutzverein. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die Rheinstraße ist die längste Straße im Ortsteil. Früher lebten viele Menschen hier von der Fischerei. Im alten Ortskern erkennt man noch diese Tradition, an den Straßennamen und an den alten kleinen Fischerhäuschen.

Heute ist das Flussufer ein begehrtes Naherholungsgebiet. Und ein Naturbiotop, das geschützt werden möchte. Wir treffen eine Biologin, die sich um die Nistkästen kümmert und lernen einen Biberbeauftragten kennen. Denn seit einiger Zeit hat sich ein scheuer Biber hier angesiedelt.