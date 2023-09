Ein Film von Gudrun Fünter



Holzappel liegt bei Diez an der Lahn. Das Dorf mit heute 1.080 Einwohnern haben wir schon vor 25 Jahren mit Hierzuland besucht.

Damals ging es um eine Spurensuche, um alte Stollen und einen See, den die Bergbaugesellschaft einst zur Erzwäsche anlegte. Noch heute ist der Herthasee ein Freizeitparadies in Holzappel. Der See selbst sieht aus wie früher, das Leben daran, die Menschen in Holzappel haben sich verändert.