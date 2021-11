Am Höhwald in Rückweiler

per Mail teilen

Ein Film von Tim Greiner



Rückweiler ist ein Dorf im Kreis Birkenfeld mit knapp 400 Einwohnern.

Die saarländische Grenze ist nur einen Steinwurf entfernt. Außerdem haben die Rückweiler die A 62 direkt vor der Haustür.

Das ist ideal für Pendler und alle, die eine schnelle Verbindung mit den nahe gelegenen Städten Kaiserslautern und Trier brauchen.

Rückweiler liegt im Kreis Birkenfeld, ganz in der Nähe des Truppenübungsplatzes Baumholder. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Kinder der Kita "Villa Kunterbunt" können hier die Natur mit allen Sinnen erfassen. Kinderbürgermeister Levis Bootz sorgt dafür, dass alle sich an die Regeln halten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gudrun Fleige hat Besuch von ihrem Enkel Taylor. Nach vielen Jahren im Ausland ist sie gemeinsam mit ihrem Mann in diesem Blockhaus sesshaft geworden. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Das Dorf wächst. In den letzten fünf Jahren sind in einem Neubaugebiet elf Häuser dazugekommen. Sie alle stehen in der Straße „Am Höhwald“.

Die Straße hat ihren Namen vom angrenzenden Höhwald, einem alten Mischwald mit verschlungenen Pfaden und Tälern.