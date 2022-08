Fronhofen (Kleinich)

Ein Film von Stefanie Trambow



Orte namens Fronhofen gibt es vier Mal im deutschsprachigen Raum, davon allein zwei im Hunsrück. Dennoch ist das 120-Einwohner-Dorf, welches zur Ortsgemeinde Kleinich gehört, einmalig.

Einmalig ist vor allem, wie die Fronhofener es schaffen, das Vergangene mit der Zukunft zu verbinden. So haben sie die ursprünglich auf Landwirtschaft ausgelegten Strukturen an neue Bedürfnisse angepasst.

In Kurt Stumms ehemaliger Flachsscheune befindet sich heute ein privates Heimatmuseum. Einer der wenigen verbliebenen Landwirte ist Volker Schub, der in diesem Jahr wegen des Ukraine-Krieges vier mal so viel für Düngemittel ausgegeben hat. Zum Glück parkt in seiner Scheune ein zweites Standbein…