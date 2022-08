So vermeiden Sie Mikroplastik in Kosmetik

Plastik in kleinsten Teilchen, in einer Größe von 0,1 bis 5 Millimeter - das ist Mikroplastik. Es steckt in Kosmetik, Kleidung oder in Verpackungen. Bei diesem zugesetzten Plastik spricht man von primärem Mikroplastik. Sekundäres Mikroplastik gibt es auch. Das entsteht durch Abnutzung und Zerkleinerung größerer Plastikstücke - physikalisch, chemisch oder biologisch. Ob primäres oder sekundäres Mikroplastik - beides gelangt durch unseren Verbrauch in die Natur, in Boden, Wasser und Luft. Und von da in unsere Lebensmittel. Ein gefährlicher Kreislauf mit noch unerforschten Risiken für Mensch und Natur.

Beim Einkaufen Kosmetikartikel auf Plastikzusatz checken? Das geht mit der kostenlosen ToxFox-App des BUND:

ToxFox-App: Kosmetik- und Alltagsprodukte auf Schadstoffe prüfen