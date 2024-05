per Mail teilen

Ein Film von Niko Zakarias



Wendelsheim liegt nur wenige Kilometer westlich von Alzey.

Rund 1.400 Menschen leben in der Weinbaugemeinde mitten in Rheinhessen. Hier kennt man sich und hilft sich gegenseitig, wie auch in der Donastraße.

Gitarrist Wolfgang Lang hat mit seinem Sohn und einigen Nachbarn die Band "Donati Swing Ensemble" gegründet. Ihr Repertoire, feurige Gypsy- und Swingmusik. SWR Bild in Detailansicht öffnen Jahrelang hat Danielle Oswald therapeutisches Reiten angeboten. Mittlerweile ist sie vor allem auf die Ausbildung iberischer Pferde spezialisiert. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Kinder von KFZ-Meister Jochen Siegler nehmen auch mal selbst den Schraubschlüssel in die Hand. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Auf den ersten Blick eine ruhige Straße, die beim genaueren Hinsehen einiges zu bieten hat. Unter anderem die Kirche, einen musikalischen Gärtner, eine kleine Autowerkstatt und einen Reiterhof.