Ein Film von Jennifer Lindemann



Wißmannsdorf liegt in der grünen und hügeligen Eifellandschaft nordwestlich von Bitburg.

Rund 850 Menschen leben in der Ortschaft, in der Urlauber alles finden, was das Herz begehrt: Idyllische Wege zum Wandern, Radfahren und der Stausee Bitburg ist auch nicht weit.

Sie kommen jeden Frühling in die Lindenstraße, um der Prüm neues Leben zu schenken. Die Fischer aus Luxemburg haben diesen Abschnitt des Flusses gepachtet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Frank Winter lebt mit seiner Familie in seinem Geburtshaus. Das neu renovierte Gebäude ist schon seit sechs Generationen in Familienbesitz. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit dem Frühling beginnt die Hochsaison auf dem Nengshof. Carsten Lenz möchte seinen Gästen einen schönen Urlaub auf dem Bauernhof bieten. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Kein Wunder, dass sie in der Lindenstraße in Wißmannsdorf auf Touristen setzen.