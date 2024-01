Keltenstraße in Laufeld

Ein Film von Tina Bonin

Eigentlich ist Laufeld in der Eifel ein idyllisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Auch in der Keltenstraße bewahrt Familie Becker in ihrer Familienpension "Eifelperle" alte Eifeler Traditionen in einem liebevoll gehegten Freilichtmuseum. Alle Familienmitglieder sind leidenschaftliche Sammler. Allen voran Mutter Gisela, die in ihrem Puppenmuseum mehrere hundert Exemplare zeigt, die älteste von 1840.

Doch im vergangenen Jahr wurde die Idylle jäh gestört: Am 1. April krachte ein US-Kampfjet bei Laufeld in den Acker, nur wenige hundert Meter von der Keltenstraße entfernt. Bürgermeister Karl-Josef Junk erzählt uns, wie er und die Laufelder den Tag erlebten.