Laufeld ist ein idyllisches Dorf. In der Keltenstraße findet sich ein Freilichtmuseum, in dem Traditionen bewahrt werden. Doch im vergangenen Jahr wurde die Idylle jäh gestört: Am 1. April krachte ein US-Kampfjet in den Acker, nur wenige hundert Meter von der Keltenstraße entfernt.