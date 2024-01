Kehrstraße in Niederfell

Ein Portrait von Gabriele Heyder

Die bekannteste Straße in Niederfell ist wahrscheinlich die Moselstraße. Auf ihr fährt man durch den Ort und an ihr liegen auch die meisten Gaststätten des Winzerdorfes. Aber ein Blick in die Seitengassen lohnt sich. Eine dieser Seitengassen ist die Kehrstraße, die in der Dorfmitte von der Moselstraße hinauf zur Bergstraße führt. Eigentlich könnte diese Straße auch Barthstraße heißen, denn ein großer Teil der Häuser hier gehört der Familie Barth. Etwa in der Straßenmitte buk die Familie Barth einst das Brot fürs Dorf.

Seit 1817 ist das so. Doch die alte Backstube ist inzwischen außer Betrieb. Johannes Barth, der den Betrieb in der sechsten Generation führt, ist mit der Bäckerei in den oberen Teil der Straße umgezogen, wo etwas mehr Platz zum Backen ist. Schließlich beliefert er mit seinem Bio-Brot zehn Filialen und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Eine der Filialen liegt gleich gegenüber. In ihr kann man nicht nur Brot, sondern auch alles andere für den täglichen Bedarf kaufen oder bei Bedarf seine Post aufgeben: ein Dorfladen mit Postfiliale.

Zwischen der alten und der neuen Bäckerei liegt das Weingut des Bruders von Johannes Barth. Für seine „Weinwerkstatt“ hat Andreas Bahr sogar einen Architekturpreis bekommen. Als Winzer hat er großen Erfolg, doch er hat noch einen Nebenjob: Er ist auch Geschäftsführer im Weingut von Günter Jauch. Und so gesehen ist die Kehrstraße durchaus eine Adresse mit einer gewissen Popularität.