Die bekannteste Straße in Niederfell ist wahrscheinlich die Moselstraße. Aber ein Blick in die Seitengassen lohnt sich. Eine ist die Kehrstraße, die in der Dorfmitte hinauf zur Bergstraße führt. Etwa in der Straßenmitte buk die Familie Barth einst das Brot fürs Dorf. Doch die alte Backstube ist inzwischen außer Betrieb.