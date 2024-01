Ein Film von Gudrun Fünter

Die Bubacher Straße in Stein-Neukirch

Die Burbacher Straße in Stein-Neukirch war einmal Teil der B 54 über den hohen Westerwald. Das ist mehr als 20 Jahre her, und doch erinnern sich Anwohner noch gut an die Zeit, in der wiederholt Lkw und Reisebusse im Schnee auf der alten B 54 stecken blieben. Sie war als Fernverkehrsstraße nicht tauglich.

Heute ist die Burbacher Straße zum Teil Wohnstraße, zum Teil Feldweg mit großen Steinhaufen am Wegrand. Bei starkem Frost "wachsen" die Findlinge sozusagen aus dem Boden der angrenzenden Wiesen.

Diese Wiesen und viele andere in der Umgebung werden durch Familie Grünschlag gemäht. An der Burbacher Straße steht ihr Heulager, von hier aus liefert der Neukircher "Heukönig" Westerwälder Pferdeheu an Reitställe in großem Umkreis. Seinen Namen hat der Ortsteil "Neukirch" durch die evangelische Kirche. Schon 1231 wurde eine Kirche erstmals urkundlich erwähnt. Die "Neukirch" fungierte im Mittelalter als Trutz- und Wehrkirche. Doch echte Kampfhandlungen soll es im Grenzland zwischen den heutigen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen nie gegeben haben.

Dennoch beginnt direkt an der Burbacher Straße militärisches Sperrgebiet - noch. Nach 55 Jahren soll der Truppenübungsplatz Stegskopf zum 31.12.2013 geschlossen werden. Wie es dann auf dem Stegskopf weitergeht, ist noch unklar. Vermutlich wird er zu einem großen Teil Naturschutzgebiet.

Die Snowtubes werden schon für den Winter vorbereitet

Hauptattraktion der Burbacher Straße ist im Winter die Skisportanlage des Wintersportvereins Salzburger Kopf. Die etwa 250 Meter lange Piste mit Snowtube ist die höchstgelegene Skiabfahrt im Westerwald. Der Verein hat alles vorbereitet. Der Schnee kann kommen und wird von vielen an der Burbacher Straße auch sehnlich erwartet. Dann verläuft eine gespurte Loipe über einen Teil der alten B 54 und die Burbacher Straße wird zu einem kleinen Wintersportzentrum.