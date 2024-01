per Mail teilen

Die Hauptattraktion in der Burbacher Straße in Stein-Neukirch ist die Skisportanlage. Der Schnee verwandelt die Straße in ein kleines Wintersportzentrum mit der höchstgelegenen Skiabfahrt im Westerwald. Für diesen Winter hat der Verein schon alles vorbereitet - der Schnee kann kommen.