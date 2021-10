Ein Film von Hilmar Liebsch



Die Ortsgemeinde Bärweiler liegt zwischen Bad Kreuznach und Idar-Oberstein am nördlichen Rand des Nordpfälzer Berglandes.

Die Landschaft ist durch sanfte Hügel, Kuppen und Täler geprägt. Bärweiler wurde im Jahr 1363 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Die "Landfrauen Bärweiler" haben einen Baumschnittkurs organisiert. Unter den Teilnehmern sind auch Neugärtner, die "Auf Brüch" ihre Parzelle haben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Katarina Blum hat sich neben dem Hof ihrer Eltern ein Gartengrundstück gekauft. Die eigene Ernte und die Gesellschaft der Nachbarn haben sie in ihrem Beschluss bestärkt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die gut 250 Meter lange Trockenmauer ist Heimat für viele Eidechsen. Landschaftsbauer Martin Otter erneuert die schadhaften Stellen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In der jüngeren Gegenwart hat sich das landwirtschaftlich geprägte Dorf zu einem Wohndorf entwickelt, in dem derzeit 222 Menschen leben. "Auf Brüch" ist ein Feldweg am Rande Bärweilers. Hier wurde bis in die 1970er Jahre Wein angebaut und hier sind die Gärten der Dorfbewohner. "Auf Brüch" ist ein kleiner Kosmos aus Mensch und Natur.