Die meisten Einwohner des Stadtteils "Glashütte" im südpfälzischen Lemberg leben in der Heinrich-Weber-Straße. Bis ins 19. Jahrhundert wurde hier das Handwerk der Glasbläserei ausgeübt. Daran erinnert noch der Glasbläserbrunnen in der Straße, an dem heute immer etwas los ist.