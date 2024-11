Die Speyerer Straße in Otterstadt

Ein Film von Thomas Keck



Otterstadt liegt ganz nah bei Speyer und ist, anders als der Name vermuten lässt, ein Dorf, aber immerhin ein recht großes mit rund 3.500 Einwohnern und einer katholischen Kirche in der Mitte.

Otterstadt wohnt in der Speyerer Straße: Das Remigiushaus, eine umgebaute Kirche, ist das Zentrum der pfälzischen Gemeinde. Hier finden Aufführungen und alle Veranstaltungen der Gemeinde statt. Und hier sind auch Bilder regionaler Künstler ausgestellt. Ist dem Glauben an Gott also der Glaube an die Kunst gewichen? Woran glauben die Menschen in der Speyerer Straße?

Glauben sie an gute Ernährung, an Obst und Gemüse, weil hier so viele Hofläden sind? Glauben sie an schnelle Autos, die man hier in der Straße reparieren lassen kann? Oder an gutes Essen? Immerhin gleich zwei italienische Restaurants hat die Straße zu bieten. Vielleicht glauben sie aber auch an die Natur, und dass unsere Kinder Gottes großen Garten spielerisch entdecken sollten, statt bewegungs- und regungslos vor Bildschirmen dahin zu vegetieren.

Der Idee einer emotional erlebbaren "Mitwelt“ mit naturnahen Spielräumen hat sich der Verein "Naturspur" verschrieben und auf einem ehemaligen Tennisgelände einen großen Abenteuerspielplatz geschaffen. Es gibt einige Gründe in der Speyerer Straße, an das Gute im Menschen und an die Zukunft zu glauben.