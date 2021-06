per Mail teilen

Es ist rot, schmeckt lecker und fast jeder hat es zuhause stehen: Ketchup. Die Soße aus Tomatenmark gehört beim Grillen einfach dazu. Doch was steckt wirklich in Ketchup drin?

Wir haben fünf beliebte Ketchups probiert und genau überprüft, was drinsteckt: Die bekannten Klassiker von Heinz und Kraft, zwei Discounter-Ketchup und ein Bio-Ketchup.

Ketchup enthält viel Zucker, sollte also nur in Maßen gegessen werden. Geschmacksverstärker werden nur noch in Einzelfällen zugesetzt.

Wenn Sie genau wissen wollen, was wirklich drin steckt, dann machen Sie Ketchup doch mal selber – das schmeckt lecker und ist zudem auch gesünder.