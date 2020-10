per Mail teilen

Wildfleisch ist hierzulande immer noch ein Nischenprodukt. Allen Billigfleisch-Skandalen und der Qualität heimischer Wildprodukte zum Trotz.

Durchschnittlich essen die Bundesbürger mehr als fünfzig Kilogramm Schweinefleisch pro Jahr, aber nur rund ein Kilogramm Wildfleisch. Doch die Nachfrage steigt merklich an, sagt Ralf Eckes, Leiter des Forstamtes Soonwald. In dem kleinen Wildlädchen beim Forstamt kommen jedes Jahr mehr neue Kunden hinzu.

Wildfleisch liegt im Trend

Das hat seinen Grund, denn Wildfleisch gilt als nachhaltig. Die Tiere leben artgerecht in freier Natur, nicht in Gehegen oder Ställen.

Susanne Umbach, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, hält Wild für eine gute Alternative zu Fleisch aus der Massentierhaltung. SWR

Vor allem das Fettsäuremuster sei besser als das von Schwein oder Rind, meint Susanne Umbach, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz:

"Wir haben hier ein optimales Verhältnis von den besonders guten Fettsäuren, Omega-3 Fettsäuren, zu den Omega-6 Fettsäuren. Das entspricht eigentlich den Empfehlungen und Wildfleisch kann damit auch einen Beitrag bei einer entzündungshemmenden Ernährung leisten." Susanne Umbach, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Wildfleisch ist kein Biofleisch

Viele sind der Meinung, Wildfleisch sei automatisch Biofleisch. Da muss Susanne Umbach allerdings widersprechen, denn laut der EU-Öko-Verordnung ist der Begriff "Bio" geschützt, es gelten genaue Bedingungen, was die Fütterung und die Haltung der Tiere betrifft. Bei freilebenden Tieren kann das nicht kontrolliert werden. Deshalb kann Wildfleisch nicht per se als Biofleisch bezeichnet werden.

So wird Wildfleisch kontrolliert

Bevor Wildfleisch weiterverarbeitet werden kann, wird es von einem Veterinär unter die Lupe genommen. Wildschweine werden zum Beispiel auf Trichinen oder andere Parasiten untersucht. Aus gutem Grund, denn viele Kunden haben die Angewohnheit, Rohwurst zu essen, wie zum Beispiel Schinken, Salami oder Hackfleisch. In Deutschland gibt es daher die Vorschrift, jedes Schwein auf Trichinellose zu untersuchen.

Alles in Ordnung: der Stempel auf dem Wildfleisch bestätigt die amtsärztliche Qualitäts-Kontrolle. SWR

Seit dem Reaktorunglück von Tschernobyl im April 1986 werden Wildschweine in Deutschland auch auf Radioaktivität untersucht. Denn sie ernähren sich unter anderem von eventuell belasteten Pilzen. In regelmäßigen Abständen werden daher Proben genommen. Vor allem in betroffenen Gebieten - wie zum Beispiel dem Pfälzer Wald - werden bei Wildschweinen immer mal wieder erhöhte Werte festgestellt.

Wildfleisch - ganzjährig verfügbar und lecker

Wildschweine werden das gesamte Jahr bejagt, die Jagdzeit für Reh- und Rotwild dauert von Mai bis Januar. Viele Wildläden möchten ihren Kunden durchgehend Wildfleisch anbieten und haben daher neben der abgepackten Ware auch Dosen und Tiefkühlware im Angebot. Nicht nur in Wildlädchen, sondern auch viele Supermärkte und manche Metzgereien bieten Wildfleisch an. Die Preise sind mit denen für Bio-Rindfleisch vergleichbar.

Die Zubereitung von Wildfleisch hat sich im Vergleich zu früher verändert. Es wird nicht mehr in Buttermilch oder Rotwein eingelegt, um den natürlichen Geschmack des Wildes nicht zu verdecken. Vielmehr werde Wildfleisch zunehmend auf dem Grill zubereitet und auch Gerichte wie Bolognese aus Rehhack oder Wildburger werden immer beliebter.

