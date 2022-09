So können Sie bei Versicherungen sparen

per Mail teilen

Im Schadensfall gut versichert - das ist wichtig. Doch sollten die Versicherungsverträge regelmäßig auf den Prüfstand: Passt der Tarif noch zu meinem Leben? Gibt es mittlerweile günstigere Anbieter? Und welche Versicherungen brauche ich nicht?

Spätestens bei größeren Veränderungen im Leben wie dem Einstieg in den Beruf oder dem Renteneintritt, einer Eheschließung oder der Geburt eines Kindes sollten auch die Versicherungsverträge überprüft werden. Oft lassen sich so mehrere hundert Euro im Jahr sparen.

Sparpotential bei Privathaftpflicht und Kfz

So lohnt sich gerade bei der Privathaftpflicht- oder Kfz-Versicherung ein regelmäßiger Vergleich (mit einem Vergleichsrechner aus dem Internet) verschiedener Anbieter. Viele Versicherer haben im Laufe der Jahre ihren Schutz verbessert, teilweise die Tarife gesenkt. Wer bereit ist, seinen Vertrag zu wechseln, kann hier sparen. Grundsätzlich sollten sich Versicherungsnehmer fragen: Passen meine bestehenden Verträge zu meiner Lebenssituation? So lohnt sich bei einem in die Jahre gekommenen Auto die Vollkasko-Versicherung zum Beispiel meist nicht mehr.

Sparen kann man auch durch Vereinbarung eines Selbstbehalts, also Eigenanteils, beispielsweise bei der Autoversicherung oder der Reiseversicherung. Im Schadensfall muss dann aber die vereinbarte Summe aus eigener Tasche beglichen werden. Sparen kann übrigens oft auch, wer seine Beiträge jährlich zahlt, anstatt monatlich zu überweisen.

Diese Versicherungen sind wichtig

Privathaftpflicht: absolut unverzichtbar. Sie zahlt immer dann, wenn durch eigenes Verschulden jemand anderes zu Schaden gekommen ist. Das kann schnell sehr teuer werden.

Wohngebäudeversicherung: unerlässlich für Immobilienbesitzer, eventuell kombiniert mit einer Elementarschadenversicherung, die beispielsweise Hochwasserschäden abdeckt.

Berufsunfähigkeitsversicherung: sinnvoll für die, die auf Arbeitseinkommen angewiesen sind, also der Großteil der Bevölkerung. Übrigens: Je früher im Leben ein Vertrag geschlossen wird, umso günstiger ist die Versicherung.

Auslandskrankenversicherung: kann bei längeren Urlauben und Auslandsaufenthalten sinnvoll sein. Behandlungen im Ausland oder ein Rücktransport in die Heimat sind oft teuer, nicht alles wird durch die Krankenkassen abgedeckt.

Diese Versicherungen sind wenig sinnvoll

Verzichtbar sind Versicherungen für kleinere Schäden, wie für Brillen, Reisegepäck, Elektronik. Die Ausgaben für solche Versicherungen sind im Laufe der Jahre meist höher als die Auszahlung im seltenen Schadensfall.

Übrigens: Familien sollten sich umfassender versichern als Alleinstehende. Welche Versicherungen für die eigene Lebenssituation ratsam sind, wissen beispielsweise die Berater der Verbraucherzentralen.