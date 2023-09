per Mail teilen

Apfelmus wird in allen Preis- und Qualitätsstufen angeboten. Doch worauf kann man beim Kauf achten? Wir liefern Ihnen fünf Fakten zu Apfelmus, die Sie vielleicht noch nicht kannten:

1. Zuckerfrei heißt nicht frei von Zucker. Wer Apfelmus ohne zugesetzten Industriezucker kauft, nimmt trotzdem noch jede Menge Zucker in Form von Fruchtzucker zu sich. So stecken in 710 Gramm ungesüßtem Apfelmus ca. 27 Würfelzucker.

2. Apfelmark ist Apfelmus ohne zugesetzten Zucker.

3. Auch Apfeldicksaft ist zuckerhaltig. Apfeldicksaft ist ein stark konzentrierter Apfelsaft und wird Apfelmus gerne zum Süßen zugegeben. Er besteht zu 80 Prozent aus Zucker.

4. Die Farbe hat nichts mit Qualität zu tun. Oft erscheinen manche Bioprodukte dunkler als konventionelle. Das liegt daran, dass Apfelmus in Bioqualität oft nicht nachgesäuert wird, beispielsweise durch Äpfelsäure, Zitronensäure oder Ascorbinsäure. Die zusetzte Säure verlangsamt nämlich die Oxidation, in diesem Fall eine Braunfärbung des Apfelmuses an der Luft.

5. Die Herkunft der Äpfel ist nicht immer nachvollziehbar. Wenn Ihnen die Herkunft der Äpfel wichtig ist, suchen Sie nach Angaben auf dem Etikett. Doch nicht alle Hersteller geben die genaue Herkunft an. Bei den konventionellen Discounter-Produkten fanden wir nur die Angabe "Äpfel aus Europa".

Ganz leicht ist Apfelmus übrigens auch selbstgemacht. Wie das geht, zeigen diese Videos: