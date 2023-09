Darum ist Sauerteig verträglicher

per Mail teilen

Sauerteig liegt im Trend. Kein Wunder. Brote aus Sauerteig sollen verträglicher sein und – das sagen zumindest seine Fans – schmecken intensiver. Warum das so ist, haben uns Experten beantwortet.

Was ist eigentlich Sauerteig?

Sauerteig besteht aus nichts mehr als Wasser und Mehl. Wird Mehl mit Wasser angerührt und ruht für einige Zeit, so können sich bei Zimmertemperatur wilde Hefen und Milchsäurebakterien vermehren – die stecken unter anderem im Mehl. Bei diesem Gärprozess produzieren die Milchsäurebakterien Milch- und Essigsäure. Daher sinkt der ph-Wert. Der Teig riecht und schmeckt sauer.

Fünf Gründe, warum Sauerteigprodukte gesund sind:

1. Sauerteigbrot ist glutenarm. Beim Gärprozess wird Gluten abgebaut. Dadurch ist Sauerteigbrot besser verträglich.

2. Sauerteigbrot hat einen niedrigen glykämischen Index. Durch einen hohen Anteil an Ballaststoffen – die bei der Gärung entstehen – lässt Sauerteigbrot unseren Insulinspiegel nur leicht ansteigen. Dies ist besonders gut für Diabetiker oder Menschen, die abnehmen wollen. Brot mit Hefe hingegen hat einen hohen glykämischen Index. Unser Insulinspiegel steigt nach dem Konsum solcher Brote daher stark an.

3. Sauerteigbrot ist ein Mineralstofflieferant. In Vollkornmehl stecken viele wertvolle Mineralstoffe wie Magnesium, Zink oder Kalium. Sie sind im Brot an die sogenannte Phytinsäure gebunden, wir scheiden sie daher unverarbeitet wieder aus. Anders beim Genus von Sauerteigbrot: Gibt man dem Sauerteig genügend Zeit zu gären, wird die Phytinsäure abgebaut und wir können die Mineralstoffe verwerten. Besonders gut funktioniert das in Kombination mit Roggenmehl – einem Klassiker unter den Sauerteigbroten.

4. Sauerteig ist deutlich aromatischer als Brot, das mit Hefe zubereitet wird. So wird auch weniger Salz gebraucht, ein weiterer Gesundheitsaspekt.

5. Sauerteigbrot hat Vorteile für den Darm. Erste Studien haben gezeigt: Auch unser Darmmikrobiom profitiert von Sauerteigbrot. Wie genau, ist leider noch nicht geklärt.

Jedoch: Um all diese für unsere Gesundheit so vielversprechenden Vorteile auch liefern zu können, muss Sauerteig lange reifen. Nur eine lange Gärzeit macht aus Sauerteigbrot eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Backwaren.