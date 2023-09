Weltweit gibt es mehrere hundert Bohnensorten. Mal sind sie rot, mal sind sie weiß oder frisch und grün. Das Gemüse ist mal länglich, mal rund oder hat die Form einer Niere. Auch wenn die Bohnen teilweise ganz unterschiedlich aussehen, haben sie doch einiges gemeinsam.

Bohnen enthalten wenig Kalorien, dafür aber viele Ballaststoffe. Ernährungsmediziner Matthias Riedl meint, die Bohne und ihre Inhaltsstoffe würden völlig unterschätzt.

"Die Bohne ist sehr reich an Kalzium und Phosphor, das brauchen wir für unsere gesunden Knochen. Das erwartet niemand in der Bohne. Und das Tolle an der Bohne ist auch: der hohe Anteil an pflanzlichem Eiweiß. Und wir wissen, dass wir einen höheren Anteil an pflanzlichem Eiweiß brauchen für unsere Gesundheit. Das stärkt die Muskulatur."

Sie ist nicht nur gesund, sondern auch kulinarisch hat die Bohne so einiges zu bieten. Das Gemüse ist längst seine Nebenrolle als Beilage los. Es gibt viele Gerichte, in denen Bohnen die Hauptrolle spielen. Gerade in der vegetarischen und veganen Ernährung sind Bohnen ein wichtiger Eiweißlieferant. Sie gehören übrigens genauso wie Erbsen oder Linsen zu den Hülsenfrüchten.

Burger mit Bohnenpatty und Bohnensalat SWR

Gesund sind die Bohnen, dennoch empfiehlt Ernährungsexperte Matthias Riedl das Gemüse nicht für jeden: "Bohnen enthalten auch Purine und das kann für Menschen mit einer Gichterkrankung problematisch sein. Allerdings muss man sagen, die Bohnen können auch helfen, das Gewicht zu reduzieren und richtig eingesetzt, ist das dann auch für Gichtkranke wieder gut. Aber wer in Gefahr ist, einen Gichtanfall zu bekommen, der sollte vorübergehend auf Bohnen verzichten." In diesem Fall also aufpassen.

Weltweit gibt es mehrere hundert Bohnensorten SWR

Grundsätzlich lassen sich mit Bohnen ganz unterschiedliche Gerichte zubereiten. Sie sind vielseitig einsetzbar und sättigen gut. Ein Gemüse also für alle Fälle – egal ob mal rot, mal weiß oder frisch und grün.