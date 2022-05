Seit dem 23. Mai 2022 wird das 9-Euro-Ticket verkauft. Bereits in den ersten Stunden haben Hunderttausende zugeschlagen - allein in Trier waren es am ersten Tag 2.000 Menschen.

Das günstige Ticket gilt ab 1. Juni 2022 drei Monate lang und kostet pro Kalendermonat 9 Euro. In ganz Deutschland dürfen Reisende dann den öffentlichen Nahverkehr nutzen. IC- und ICE-Züge sind vom Sonderticket ausgeschlossen. Die Fahrkarten sind am Schalter, in der Bahn-App oder am Fahrkartenautomaten zu kaufen. Mitarbeiter der Bahn empfehlen die digitale Variante, weil bei Verlust das 9-Euro-Ticket aus Papier nicht ersetzt werden kann.