Bisher haben die Waldrappe in Überlingen in einer künstlichen Brutwand ihre Nester. Nun sollen sie sich an einen natürlichen Brutplatz in einer Felshöhle gewöhnen. Dazu fangen die Betreuer einige Paare und deren Nachwuchs und fahren sie zur Felsspalte. Dann beginnt das bange Warten. Werden die Vögel das neue Nest annehmen oder zurück zur Brutwand fliegen?